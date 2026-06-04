Samsun'da Kapıkayafest hazırlıkları sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) için hazırlıkları devam ediyor.



Bafra Belediyesi, 22-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında profesyonel ve amatör sporcular ile doğaseverleri ağırlayacak.



Festivalle ilçenin tarihi, kültürel, turistik ve doğal güzelliklerinin tanıtılması hedefleniyor.



Hazırlık çalışmaları kapsamında Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, birim müdürleriyle festival alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ekiplerin sahada titizlikle çalıştığını belirten Kılıç, "Bafra'mızın doğal güzelliklerini, kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini yansıtan Kapıkayafest, ilçemizin tanıtımı açısından büyük değer taşıyor. Bu yıl da hemşehrilerimize ve şehrimize gelen misafirlerimize güzel, güvenli ve unutulmaz bir deneyim yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



Beş gün sürecek festivalde katılımcılar yamaç paraşütü, dağcılık, bisiklet turları ve su sporları başta olmak üzere birçok etkinliğe katılma, kamp yapma ve zaman geçirme imkanı bulacak.

