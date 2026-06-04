Samsun'da 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerine baskın düzenledi.
A.C.T'ye (28) ait iş yerinde yapılan aramada, 60 kilogram kaçak tütün bulundu.
Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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