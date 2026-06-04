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        Samsun'da 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Samsun'da 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerine baskın düzenledi.

        A.C.T'ye (28) ait iş yerinde yapılan aramada, 60 kilogram kaçak tütün bulundu.

        Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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