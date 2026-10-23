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        Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 30. yılını kutladı

        Samsun'da faaliyet gösteren Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kuruluşunun 30. yılı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 30. yılını kutladı

        Samsun'da faaliyet gösteren Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kuruluşunun 30. yılı kutlandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programa kooperatif yöneticileri, ortaklar, esnaf temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fevzi Apaydın, burada yaptığı konuşmada 30. yıl dönümlerini gururla kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Kooperatifin sağladığı finansman imkanları ve genişleyen ortak yapısıyla bölgede öncü, yol gösterici ve lokomotif bir kuruluş konumuna ulaştığını vurgulayan Apaydın, "Toplam kredi tutarı 3 milyar 222 milyon 685 bin liradır. 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla banka hesaplarımızda 34 milyon lira bloke sermaye, 485 bin 900 lira vadesiz mevduat ve 75 milyon lira vadeli mevduat bulunmaktadır. Ortak sayımız 3 bin 255'e ulaşmıştır. Ortaklarımızdan 704'ü kadın girişimcilerdir." dedi.

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        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da esnaf kefaletinin esnafın finansal açıdan zorlanmasını önleyen bir uygulama olduğunu belirtti.

        Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cemal Gürsel Öz de Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Türkiye'nin en büyük kooperatifleri arasında yer almasını gururla izlediklerini dile getirdi.

        Halkbank Canik Şube Müdürü Filiz Ergün ise 30 yılda nice esnafın hayallerine ve geleceğe destek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Programda katılımcılara kooperatifin 30 yıllık sürecini anlatan tanıtım filmi izlendi, 30. yıl pastası kesildi.

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        Programın ardından çekilen kurada talihlilere hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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