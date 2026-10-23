Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Elektronik sigarada "zararsız" algısına dikkat

        Elektronik sigarada "zararsız" algısına dikkat

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, elektronik sigaraların solunum yollarını olumsuz etkileyebildiğini ve ciddi akciğer hasarıyla ilişkili olabileceğini belirterek özellikle gençlerin bu ürünlerin riskleri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Elektronik sigarada "zararsız" algısına dikkat

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, elektronik sigaraların solunum yollarını olumsuz etkileyebildiğini ve ciddi akciğer hasarıyla ilişkili olabileceğini belirterek özellikle gençlerin bu ürünlerin riskleri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Elektronik sigaraların yalnızca su buharı ürettiği yönündeki düşüncenin yanlış olduğunu ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Dirican, "Bu cihazlar, içlerindeki sıvıyı ısıtarak solunum yoluyla akciğerlere ulaşan bir aerosol oluşturur. Bu aerosol; nikotin, çok küçük parçacıklar, ağır metaller ve çeşitli zararlı kimyasallar içerebilir. Aromalı olması veya kokusunun daha az hissedilmesi, ürünün sağlık açısından güvenli olduğu anlamına gelmez" dedi.

        REKLAM

        Akciğerlerde ciddi hasara neden olabilir

        Elektronik sigara kullanımının solunum sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Dirican, "Solunan maddeler, akciğerlerin derin bölgelerine kadar ulaşarak hava yollarında tahrişe ve iltihabi yanıta yol açabilir. Elektronik sigara ve benzeri ürünlerin kullanımıyla ilişkili, hastanede tedavi gerektiren ağır akciğer hasarı vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle elektronik sigaralar zararsız ürünler olarak değerlendirilmemelidir" diye konuştu.

        Geçmişte ölümle sonuçlanan vakalar bildirildi

        Elektronik sigara ve benzeri ürünlerin kullanımıyla ilişkili akciğer hasarının "EVALI" olarak adlandırıldığını belirten Dirican, şu bilgileri paylaştı:

        REKLAM

        "Özellikle 2019 yılında ABD'de görülen salgında, yoğun bakım tedavisi gerektiren ve ölümle sonuçlanan vakalar bildirilmiştir. Bu salgında çoğunlukla esrarın psikoaktif bileşeni THC'yi içeren ürünler ve bazı ürünlerde bulunan E vitamini asetatı ile güçlü bir ilişki saptanmıştır. Bununla birlikte farklı ürünleri ve bütün vakaları tek bir nedene bağlamak doğru değildir. Kullanılan ürünlerin içeriğinin belirsiz olması da sağlık risklerini değerlendirmeyi güçleştirmektedir."

        Aromalar ve tasarımlar gençleri cezbedebiliyor

        Elektronik sigaraların farklı aromalar ve tasarımlarla gençler için çekici hale gelebildiğini söyleyen Dirican, "Merak ve arkadaş çevresinin etkisiyle başlayan kullanım, nikotin bağımlılığına dönüşebilir. Nikotin, gelişimi devam eden ergen beyninde dikkat, öğrenme ve dürtü kontrolüyle ilişkili işlevleri olumsuz etkileyebilir. Ailelerin çocuklarıyla yargılayıcı olmayan bir iletişim kurması, bu ürünlerin risklerini açıkça konuşması önemlidir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Öksürük ve nefes darlığı ihmal edilmemeli

        Elektronik sigara kullanan kişilerde ortaya çıkan şikâyetlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Dirican, "Öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi belirtiler sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirebilir. Özellikle ani veya şiddetli nefes darlığında acil değerlendirme gerekir. Kişilerin kullandıkları ürünleri ve içerikleri hakkında bildiklerini sağlık ekibiyle paylaşmaları, değerlendirme sürecine yardımcı olur" dedi.

        Elektronik sigaraların uzun vadeli sağlık etkilerinin araştırılmaya devam ettiğini belirten Dirican, "Mevcut bilgiler, bu ürünlerin risksiz olmadığını göstermektedir. Özellikle gençlerin ve hiç sigara kullanmamış kişilerin elektronik sigaraya başlamaması gerekir. Nikotin bağımlılığı yaşayan kişilerin ise bırakma sürecinde sağlık profesyonellerinden destek alması önem taşır" diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon

        Benzer Haberler

        Yangında kurtarılan kediye oksijen desteği ve kalp masajı
        Yangında kurtarılan kediye oksijen desteği ve kalp masajı
        Meme kanserinde kişiye özel tedavi öne çıkıyor
        Meme kanserinde kişiye özel tedavi öne çıkıyor
        3 şehri birbirinden ayıran Yeşilırmak görüntülendi
        3 şehri birbirinden ayıran Yeşilırmak görüntülendi
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek
        19 Mayıs ilçesinde okul kantinleri denetlendi
        19 Mayıs ilçesinde okul kantinleri denetlendi
        Vezirköprü'deki yatırımlar milletvekilleriyle istişare edildi
        Vezirköprü'deki yatırımlar milletvekilleriyle istişare edildi