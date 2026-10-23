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        Meme kanserinde kişiye özel tedavi öne çıkıyor

        – Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, meme kanserinde tedavi yönteminin her hastaya göre ayrı belirlendiğini, terziler nasıl her kişiye ayrı elbise dikiyorsa hekimlerin de meme kanseri tedavisinde kişiye özel bir yöntem seçerek uyguladığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Meme kanserinde kişiye özel tedavi öne çıkıyor

        – Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, meme kanserinde tedavi yönteminin her hastaya göre ayrı belirlendiğini, terziler nasıl her kişiye ayrı elbise dikiyorsa hekimlerin de meme kanseri tedavisinde kişiye özel bir yöntem seçerek uyguladığını söyledi.

        Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, meme kanseri tedavisi ve erken tanının önemine değindi. Meme kanserinin ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yücel, "Meme kanseri ciddi bir sağlık sorunu. Kadınlarda en çok görülen kanser türlerinden bir tanesi. Bu kanser türü yakın alakayı hak ediyor" dedi.

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        "Her hastaya kişiye özel tedavi yöntemi seçiliyor"

        Çok boyutlu bir hastalık olan meme kanserinin tedavisinin de kişiye özel olarak değiştiğine dikkat çeken Prof. Dr. İdris Yücel, "Meme kanseri çok boyutlu bir hastalık. Çok alt grupları var. Biyolojik özellikleri farklı olabilir. İki kadından birisi diğerine benzemez. Dolayısıyla bu farklılıkları ortaya koyuyoruz. Bunlar patolojik olarak, immünolojik olarak, çeşitli parametreleri bir araya getirip hangi hastaya hangi tedaviyi vereceğimize karar veriyoruz. Eskiden birkaç kalem tedavisi söz konusuyken şimdi o kadar çok parametre var ki cerrahi tedavi, hormon tedavisi, kemoterapi, radyoterapi, son zamanlarda gelişen akıllı ilaçlar, immünoterapi gibi birçok tedavi yöntemi var. Bunların kombinasyonları var. Birkaç çeşit tedaviyi bir arada uygulamak var. Ameliyat öncesi uygulanan neoadjuvan dediğimiz tedaviler var. Çok değişkenli bir tedavi söz konusu. Her hastaya özgün tedavi. Terzi nasıl her kişiye ayrı elbise dikiyorsa hekimler de meme kanseri tedavisinde aynen böyle. Hastaya göre tedaviyi belirliyoruz" diye konuştu.

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        Hastalıkta erken teşhisin önemine de değinen Yücel, "Erken tanı için öncelikle her kadın kendi memelerinden sorumlu. En az ayda bir kez kendi göğüslerini kontrol etmeleri gerekiyor. Banyo sırasında kontrol etmek çok önemli. Çünkü sıcak suyla memeler yumuşuyor. Herhangi bir şey varsa içinde daha kolay hissedilir. Menopoz öncesi kadınlarımız, adet döneminden sonra, adet bittikten sonraki bir günü belirleyip muayenesini öyle yapacak. Menopoz sonrası kadınlarımız da ayda bir gün belirleyip her ay memelerini kontrol edecek. 40 yaşını geçmiş kadınlar mutlaka bir mamografi ve meme ultrasonu yaptırmak durumunda. Erken teşhis sadece meme kanserinde değil, bütün kanserlerde hayat kurtarıcı. Onun için her kadın kendi memelerinden sorumlu" şeklinde konuştu.

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