Samsunspor, Süper Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde son 6 maçını kaybeden Karadeniz ekibi, Amed Sportif Faaliyetler'i yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.
Kırmızı-beyazlı takım, ligde 4 puanla 17. sırada yer alıyor.
Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Fatih Kaya, Emre Kılınç ve Jaures Assoumou'nun, Amed Sportif Faaliyetler karşısında forma giymesi beklenmiyor.
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