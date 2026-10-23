Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri 19 Mayıs ilçesinde okul kantinleri denetlendi

        19 Mayıs ilçesinde okul kantinleri denetlendi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        19 Mayıs ilçesinde okul kantinleri denetlendi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

        19 Mayıs Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul kantinleri kontrol edildi.

        Denetimler kapsamında kantinlerdeki gıda güvenliği ve hijyen koşulları, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve ilgili mevzuata uygunluk durumları incelendi.

        Yetkililer, çocukların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, halk sağlığının korunması ve güvenli hizmet sunulması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'deki yatırımlar milletvekilleriyle istişare edildi
        Vezirköprü'deki yatırımlar milletvekilleriyle istişare edildi
        Samsun'da iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Samsun'da iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Havza'da engelli bireylerle kahvaltı buluşması
        Havza'da engelli bireylerle kahvaltı buluşması
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesinin prömiyerini yaptı
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesinin prömiyerini yaptı
        Bafra'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı
        Bafra'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı
        46 yıllık hekime veda programı
        46 yıllık hekime veda programı