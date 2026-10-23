Samsun'da iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 23.10.2026 - 09:22 Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yalı Mahallesi Gizem Sokak'ta M.B'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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