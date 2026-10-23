Havza'da engelli bireylerle kahvaltı buluşması

Samsun'un Havza ilçesinde bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan engelli bireyler için kahvaltı programı düzenlendi.

Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli bireyler, ilçedeki özel bir kafede gerçekleştirilen kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Neslihan Keskin, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halim Koç ile merkez personeli katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda katılımcılar, engelli bireylerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Sosyal etkileşimin artırılması ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımının desteklenmesi amacıyla düzenlenen buluşmada keyifli anlar yaşandı.

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"Engelli bireylerimizin mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz"

Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Neslihan Keskin, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmanın ve sosyal hayata katılımlarını desteklemenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Merkezde kalan bireylerin kendilerini mutlu, değerli ve güvende hissetmelerinin önemine değinen Keskin, şunları kaydetti:

"Merkezimizde kalan bireylerimizin kendilerini mutlu, değerli ve güvende hissetmeleri bizim için çok önemli. Onların yalnızca bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, sosyal hayata katılımlarını artıracak etkinliklere de önem veriyoruz. Birlikte yapılan bu tür etkinlikler, bireylerimizin sosyalleşmelerine, kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve güzel anılar biriktirmelerine katkı sağlıyor. Bizler büyük bir aile olarak onların mutluluğu ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Programımıza katılarak bizlerle bir araya gelen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum."