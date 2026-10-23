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        Çarşamba'da kumar oynayan şahıslara 69 bin 624 lira ceza

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen iş yerine yönelik yapılan çalışmada, 6 kişiye toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Çarşamba'da kumar oynayan şahıslara 69 bin 624 lira ceza

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen iş yerine yönelik yapılan çalışmada, 6 kişiye toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan denetimde kumar oynandığı belirlendi. Çalışmada 8 bin 460 TL nakit para ve iskambil destesi ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi R.S. (60) hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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