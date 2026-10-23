Çarşamba'da kumar oynayan şahıslara 69 bin 624 lira ceza

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen iş yerine yönelik yapılan çalışmada, 6 kişiye toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan denetimde kumar oynandığı belirlendi. Çalışmada 8 bin 460 TL nakit para ve iskambil destesi ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi R.S. (60) hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.