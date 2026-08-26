Canik ilçesinde düzenlenen karakucak güreşleri 350 sporcuyu buluşturdu

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali'nde 350 sporcu, 3 kategoride dereceye girmek için mücadele etti.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başalan Mahallesi festival alanında düzenlenen organizasyonda baş, yıldızlar ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Baş kategorisinde Recep Taslak ile Recep Kara finalde karşılaştı. Müsabakayı kazanan Recep Taslak, başpehlivan oldu.

Festivalde ayrıca geleneksel güreşin başpehlivanları Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Recep Kara, Salih Erinç, Recep Taslak, Ünal Karaman ve Yunus Emre Yaman vatandaşlarla bir araya geldi.

REKLAM

Festival ağalığı yarışını ise İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu (İSDEF) Başkanı Erol Türkoğlu kazandı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, festivalde yaptığı konuşmada, ata sporu güreşi gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirterek, "Canik'imizde gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivalimizde yediden yetmişe ata sporumuz güreşin sevincine ve heyecanına ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Festivale ilgi gösteren vatandaşlara ve sporculara teşekkür eden Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Ata sporumuz güreşin köklü tarihinin günümüze tuttuğu aynanın eşliğinde birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiğimiz festivalimize ilgiyle katılan tüm hemşehrilerimize ve pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Güreş festivalimizde kendi kategorilerinde dereceye giren pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. İlçemizde birbirinden özel etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

REKLAM

Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, MHP Canik İlçe Başkanı Sabri Coşkun ile belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.