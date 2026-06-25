Canik'te bağımlılıkla mücadele kapsamında gençlik festivali düzenlendi

Samsun'un Canik ilçesinde, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Canik Yeşilay Gençlik Festivali gerçekleştirildi.



Canik Kaymakamlığı, Canik Belediyesi ve Yeşilay Samsun Şubesi Canik Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen festivalde, bağımlılık türlerine karşı toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı.



Etkinlik kapsamında yaklaşık 150 gencin katılımıyla Bağımsızlık Yürüyüşü yapıldı.



Doğupark'ta devam eden programda katılımcılar, izcilik oyunları ve çeşitli etkinliklere katıldı.



Festivalde, bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ile gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin önemine dikkatiçekildi.

