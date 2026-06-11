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        Çarşamba Gençlik Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

        Çarşamba Gençlik Merkezinde eğitim öğretim dönemi boyunca gerçekleştirilen kurs ve etkinlikler sonucu ortaya çıkan çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Çarşamba Gençlik Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

        Çarşamba Gençlik Merkezinde eğitim öğretim dönemi boyunca gerçekleştirilen kurs ve etkinlikler sonucu ortaya çıkan çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

        Gençlerin dönem boyunca robotik kodlama, ahşap boyama, ahşap tasarım çalışmaları ile resim çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Çarşamba Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu, açılışta yaptığı konuşmasında, dönem boyunca hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışını yaptıklarını belirterek, "Gençlik Merkezi olarak kurslarımızda gençlerimizin zamanlarını verimli şekilde geçirebilmeleri, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak adına emek veriyoruz." dedi.

        Serginin açılışına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi katıldı.

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