Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'da vatandaşlardan sevgi gösterisi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'da vatandaşlardan sevgi gösterisi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 19:26 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'da vatandaşlardan sevgi gösterisi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin açılışı için gittikleri kentte çok sayıda vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.

        Erdoğan'ın otobüsünün geçiş güzergahına gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla sevgi gösterilerinde bulundu.

        Otobüsün durduğu noktalarda vatandaşlarla sohbet eden ve çocuklara hediye olarak oyuncak veren Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen gelin ve damadı da otobüse davet etti.

        Genç çifti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geline hediye verdi ve çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin açılışında konuştu: (1)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin açılışında konuştu: (1)
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Samsun Şehir Hastanesi açılışında konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Samsun Şehir Hastanesi açılışında konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşt...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşt...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun ziyareti öncesi hazırlık toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun ziyareti öncesi hazırlık toplantısı
        Kavak'ta TMO buğday alımlarını tamamladı: 2 bin 20 ton ürün teslim edildi
        Kavak'ta TMO buğday alımlarını tamamladı: 2 bin 20 ton ürün teslim edildi