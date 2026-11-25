Samsun'da "Dünya Balıkçılık Günü", öğrenciler için balık ziyafetine dönüştü. Okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilere 300 kilo palamuttan hazırlanan balıkekmek ikram edilirken, balıkçılık ve deniz canlılarının önemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Canik ilçesi Hacıismail Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere su ürünlerinin beslenme ve insan sağlığı açısından önemi anlatıldı. Eğitim sunumlarının yanı sıra balıkçılık ve deniz canlıları konulu sergi de düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrencilere 300 kilo palamuttan hazırlanan balık ekmek ikram edildi.

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"Türkiye'de kişi başı yıllık balık tüketimi 7,2 kilogram"

Etkinlikte konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilerde balık tüketimine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Öncelikli olarak öğrencilerimize su ürünlerinin beslenmedeki ve toplum sağlığındaki önemi hakkında eğitici bilgilendirmeler yaptık. Amacımız balık ve su ürünleri tüketimini artırmak. Dünyada kişi başına yıllık su ürünleri tüketimi 21 kilogram seviyesindeyken ülkemizde bu rakam 7,2 kilogram. Aradaki fark, balık tüketiminin artırılması noktasında farkındalık çalışmaları yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

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Su ürünlerinin zengin protein, omega3, vitamin ve mineral içeriğiyle özellikle çocukların ve yaşlıların beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, bu kapsamda eğitim çalışmalarının Samsun'un tüm ilçelerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Balıkçılarımızın emeğini görünür kılmak istiyoruz"

Samsun'un avcılık ve yetiştiricilik potansiyeliyle su ürünleri sektöründe önemli bir konumda bulunduğunu dile getiren Yılmaz, balıkçıların sofralara ürün ulaştırmak için büyük emek verdiğini söyledi. Yılmaz, "Balığın sofralara gelinceye kadar oldukça yoğun ve meşakkatli bir süreç yaşanıyor. Balıkçılarımız aylarca evlerinden, ailelerinden uzak kalarak bu protein kaynağını sofralarımıza taşıyor. Bu noktada tüm balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Balığın sofralarımıza ulaşmasında ciddi bir emek var. Bu emeği görünür kılmak istiyoruz" diye konuştu.

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Bu sezon palamut avcılığında yoğunluk yaşandığını da belirten Yılmaz, öğrencilere ikram edilen palamudun kaliteli bir balık olduğunu ve balıkçıların bu sezon palamut avcılığından memnun olduğunu sözlerine ekledi.