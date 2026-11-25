Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Portekizli oyuncusu Afonso Sousa, takımı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak istediklerini söyledi.

Tecrübeli oyuncu Sousa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray karşısında bu yılın en iyi müsabakasını oynadıklarını dile getirdi.

Oynadıkları oyunla en az 1 puanı hak ettiklerini ifade eden Sousa, "Galatasaray'a karşı ortaya koyduğumuz oyunla kazanmayı hak etmiştik ama en azından 1 puanı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Şimdi ise kesinlikle kazanmamız gereken çok önemli bir Gençlerbirliği karşılaşması oynayacağız." dedi.

Düzenli olarak forma giymeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sousa, "Olabildiğince takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. İyi bir kadromuz var. Hocamızın gelmesiyle birlikte ben de daha fazla öz güvenle oynamaya başladım, bana öz güven kazandırıyor. Burada takıma yardımcı olmaktan ve bu kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Kısa bir süre öncesine kadar çok fazla sakatlık yaşıyorduk, açıkçası sebebini burada konuşmak istemiyorum. Şimdi yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz ve oyuncularımız sakatlıklarını atlattı. Şu an o anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben de tamamen iyileşmiş durumdayım." dedi.

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Sousa, takımın ligdeki durumunu da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Bu takımın, bu kulübün hedefleri her zaman yukarılarda olmaktır ama futbolda da buna benzer durumlar yaşanabiliyor. Şunu net söyleyebilirim, çok ama çok çalışıyoruz takım halinde. Özellikle son 3-4 hafta içinde takım halinde çok ama çok fazla çalışıyoruz ve bu yeni ekiple çalışıyor olmaktan dolayı da çok ama çok mutluyum. İçinde bulunmuş olduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz. Çok iyi performans gösterip olabildiğince çok hızlı bir şekilde üst sıralarda olmak istiyoruz. Özellikle bu hafta sonu kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmayı kazanmak istiyoruz."

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Taraftara çağrıda bulunan Sousa, "Onların yardımına ihtiyacımız var. Onların desteğini biz futbolcular sahada hissettiğimizde farklı bir öz güvenle oynuyoruz. Tabii ki de içinde bulunmuş olduğumuz durum kolay değil ama onların desteğiyle eminim çok daha iyi bir performans, çok daha iyi bir oyun sergileyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.