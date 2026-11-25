Kamyonet direğe çarptı: 1 ölü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan ahşap panel yüklü kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı kazada, sürücü hayatını kaybetti.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan ahşap panel yüklü kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı kazada, sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, SamsunOrdu kara yolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akpınar idaresindeki 55 AYK 10 plakalı ahşap panel yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan kamyonetin kasasındaki ahşap paneller çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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