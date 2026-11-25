İki belediye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından Belediye Başkanı Ün, konuk Belediye Başkanı Pavlov'a teşekkür etti.

Kavak Belediyesinde gerçekleştirilen görüşmede, ilçenin ve bölgenin ticari, kültürel ve turizm potansiyeli ele alındı.

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