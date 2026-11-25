Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilçede görev yapan öğretmenleri unutmadı.

Vezirköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında ilçedeki tüm resmi ve özel okulların yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ve diğer eğitim kurumlarına saat dağıtıldı.

Belediye Başkanı Murat Gül, geleceğin nesillerini yetiştiren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak meslek hayatlarında başarılar diledi.