MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı.

Candemir, Öğretmenler Günü kapsamında Kavak Merkez Atatürk İlkokulu ile Merkez Şehit İlhan Kulan Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin gününü kutlayan Candemir, geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri yetiştiren öğretmenlerin toplumun şekillenmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Öğretmenliğin fedakarlık, sabır, sevgi ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Candemir, ülkenin geleceğinin bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştiren öğretmenlerin emeğiyle şekillendiğini kaydetti.

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Candemir, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bir nesle yön veren, karanlığı bilgiyle aydınlatan, geleceğe umut olan öğretmenlerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Ülkemizin her köşesinde, her şartta büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."