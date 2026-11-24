Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilirken, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Samsun Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşarak denizlerde fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Çarşamba günü günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 5075 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Samsun açıklarında yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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