Atayurt Mahallesi'nde mevsimin ilk karının görülmesiyle birlikte bölge beyaz örtüyle buluşmaya başladı. Yağmurun kara dönüşmesi, ilçenin yüksek kesimlerinde kış havasının etkisini hissettirmesine neden oldu. Kar yağışı, bölgedeki vatandaşlar tarafından da mevsimin ilk karı olarak karşılandı.

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava, beraberinde kar yağışını da getirdi. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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