Samsun'da, otizmli çocuklara destek amacıyla 47 sanatçının 188 eserinin yer alacağı "Küçük İşler, Büyük Kalpler" karma resim sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Plastik Sanatlar Derneği (SPSD) ile Samsun Otizmli Çocuklar Derneği (SODER) iş birliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenecek sergi, 1 Aralık'ta Yalı Sergi Salonu'nda açılacak.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında toplumsal farkındalığa katkı sunmayı amaçlayan sergide, 47 sanatçının gönüllü olarak hazırladığı 188 eser sergilenecek ve satışa sunulacak.

Eser satışlarından elde edilecek gelirin bir bölümü Samsun Otizmli Çocuklar Derneği'ne bağışlanacak.

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Samsun Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Selma Karaahmet Balcı, gazetecilere, sanatın insanları bir araya getiren ve toplumsal duyarlılığı geliştiren güçlü bir araç olduğunu söyledi.

Sergide sanatçıların eserlerinin yanı sıra dayanışma duygusunu da paylaşacağını belirten Balcı, "Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin yaşamlarına küçük de olsa bir katkı sunabilmek bizim için çok değerli. Toplumsal sorunlar karşısında yalnızca eksiklikleri dile getirmek yerine, değiştirmek ve iyileştirmek için hepimizin sorumluluk alabileceğine inanıyorum." dedi.

Sanatçılar olarak bu sorumluluğu sanat yoluyla üstlendiklerini dile getiren Balcı, Samsunluları sergiyi ziyaret ederek dayanışmaya katkı sunmaya davet etti.

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Sergi, 8 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.