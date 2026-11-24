Samsun'da Atakum Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nde özel bir program düzenlendi. Programda Yaşam Park'ın özel öğrencileri, öğretmenleri için sahne alarak konser verdi.

Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, OMÜ Özel Eğitim Topluluğu üyeleri ile Yaşam Park'ın öğretmen ve öğrencileri katıldı. Renkli ve duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, özel öğrenciler öğretmenlerine müzik ve dansla dolu bir gün yaşattı.

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Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine, popüler eserlerden sevilen şarkılara kadar geniş bir repertuvar sunan öğrenciler, performanslarıyla katılımcılardan büyük beğeni topladı. Sazdan darbukaya farklı enstrümanların kullanıldığı müzik dinletisi, merkezde adeta sanat şöleni yaşattı. Yaşam Park öğrencilerinin OMÜ Özel Eğitim Bölümü öğrencileriyle birlikte hazırladığı dans koreografisi de programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

Katılımcıların keyifli vakit geçirdiği etkinlik, Öğretmenler Günü pastasının kesilmesiyle sona erdi.

"Öğretmenlerimizle bir araya geldik"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Burhan Dönmez, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerle bu özel günde bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dönmez, "Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezimizde belediyemizden hizmet alan özel bireylerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte, burada çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

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OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Ayfer Keskin de programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların sanatla buluşmasının önemine dikkat çeken Keskin, "Bugün burada çocuklarımızın yanındayım. Özel Eğitim Topluluğu öğrencilerimiz, Atakum Belediyemiz ve kültürel dayanışmayı sağlayacak en önemli etken olan aileler ve onların çok kıymetli çocuklarıyla birlikteyiz. Bu özel programda çocukların sanatla buluştuğunu ve sanatın ortak dili olduğunu bir kez daha gördüm. Böylesine özel bir programa çağrılmaktan ayrıca gurur duydum. Herkesin emeğine sağlık" diye konuştu.

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Başkan Türkel'den öğretmenlere sürpriz

Öte yandan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kent sınırları içerisindeki okullara ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenim gördüğü Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Türkel, öğretmenlerle okuldaki hatıralarını paylaştı. Başkan Türkel'i karşılarında görünce duygusal anlar yaşayan eğitimciler, duyarlılığı için Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür etti. Türkel, hastanede tedavi gören öğretmenlere de destek ziyaretinde bulunarak çiçek takdim etti.