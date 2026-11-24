Kavak ilçesinin Doruk ve Toptepe mevkilerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yollar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle ağaçların dallarına tutunan kar, bölgede kış manzaraları oluşturdu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, doğanın görünümünü değiştirirken bölge beyaz örtüyle kaplandı.

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