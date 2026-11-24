Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Emenli Mahallesi Kuşaklama Kanalı'nda denetim yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.