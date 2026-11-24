Bafra Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki öğretmenlere gül hediye edildi.

Belediye ekiplerince şehir merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan tüm öğretmenlere gül dağıtıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da 50. Yıl İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbet eden Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak gül takdim etti.

Kılıç, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, "Öğretmenlik yalnızca bilgi aktarmak değil, bir çocuğun hayatına dokunmak, ona yol göstermek ve yarınlara dair umutlarını büyütmektir. Başta ilçemizde görev yapan kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.