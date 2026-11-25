Samsun'un Yakakent ilçesinde Erdoğan Cebeci İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, okul bahçesinden topladıkları ayvaları sirkeye dönüştürerek sıfır atık konusunda örnek bir çalışmaya imza attı.

Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirlik ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, okul bahçesindeki ayva ağaçlarından dökülen ve çürümeye yüz tutan meyveleri değerlendirdi.

Montessori yaklaşımı ve "yaparak yaşayarak öğrenme" modeliyle gerçekleştirilen uygulamalı atölyede öğrenciler, topladıkları ayvaları önce yıkayıp doğradı, ardından cam kavanozlara yerleştirerek sirke yapımının ilk aşamasını gerçekleştirdi.

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Atölye kapsamında öğrencilere fermantasyon süreci hakkında bilgi verilirken, sirke oluşumunda dikkat edilmesi gereken temel kurallar da uygulamalı olarak anlatıldı. Fermantasyonu sağlayan faydalı bakterilerin zarar görmemesi için klorlu şebeke suyu yerine doğal kaynak suyu veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanılması gerektiği belirtildi.

Her meyveden sirke yapılabileceğine dikkat çekilen etkinlikte, ayvanın tercih edilmesindeki temel amacın okul bahçesindeki ürünleri değerlendirmek ve çocuklara israfı önleme bilinci kazandırmak olduğu ifade edildi.

Etkinlikle öğrenciler, kullanılmadan çürümeye terk edilebilecek meyveleri üretime kazandırırken hem sıfır atık kültürünü öğrendi hem de kendi emekleriyle üretmenin mutluluğunu yaşadı.