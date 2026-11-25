Kavak'ta yapay zeka destekli "Dijital Büyükanne" uygulaması tanıtılacak
Samsun'un Kavak ilçesinde, 0-24 aylık bebeklerin ailelerine rehberlik etmek amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli "Dijital Büyükanne" projesinin tanıtımı ve bilimsel sempozyumu gerçekleştirilecek.
Samsun'un Kavak ilçesinde, 0-24 aylık bebeklerin ailelerine rehberlik etmek amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli "Dijital Büyükanne" projesinin tanıtımı ve bilimsel sempozyumu gerçekleştirilecek.
Kavak Belediyesi ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen projenin lansmanı, 26 Kasım Perşembe günü düzenlenecek.
Bebek sahibi olan ve bebek bekleyen ailelere yönelik geliştirilen Dijital Büyükanne uygulaması, ailelerin kullanımına ücretsiz sunulacak.
Program kapsamında uzmanlar tarafından çocuk sağlığı, erken çocukluk gelişimi ve aile destek hizmetleri konularında katılımcılara bilgi verilecek.
Saat 09.30-16.00 arasında Kavak Kardelen Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek programa, bebek sahibi olan ve bebek bekleyen aileler davet edildi.
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