Saat 09.30-16.00 arasında Kavak Kardelen Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek programa, bebek sahibi olan ve bebek bekleyen aileler davet edildi.

Program kapsamında uzmanlar tarafından çocuk sağlığı, erken çocukluk gelişimi ve aile destek hizmetleri konularında katılımcılara bilgi verilecek.

Bebek sahibi olan ve bebek bekleyen ailelere yönelik geliştirilen Dijital Büyükanne uygulaması, ailelerin kullanımına ücretsiz sunulacak.

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