Samsun’un Canik Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda, bir öğretmene umre, 20 öğretmene ise aileleriyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu kapsayan gezi programı hediye edildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilçedeki farklı okullarda görevlerine devam eden öğretmenleri ağırladı. Öğretmenlerle hayata geçirmeyi planladıkları yeni eğitim projeleriyle ilgili istişarelerde bulunan Başkan Sandıkçı, tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü tebrik etti. Canik'te eğitim ve eğitim hayata dair örnek çalışmaları istişare kültürüyle geniş bir yelpazede sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Sandıkçı, "Canik'te eğitim alanına yönelik projelerimize ve desteklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz" dedi.

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"Eğitim Dostu Belediye ünvanımızla çalışmayı sürdürüyoruz"

Eğitime yönelik yeni projelerin yolda olduğunun mesajını veren Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde kaliteli ve nitelikli eğitim seferberliğiyle örnek olan projeleri ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizden ve ailelerimizden aldığımız 'Eğitim Dostu Belediye' ünvanımızla çalışmayı sürdürüyoruz. Eğitim camiamızla istişare halinde yürüttüğümüz çalışmalarımızla çocuklarımızın hem bilgi, hem de gönül dünyalarına dokunuyoruz" diye konuştu.

Öğretmenliğin, bir meslek olmaktan öte önemli bir görev ve gönüllere ulaşma yolculuğu olduğunu belirten Başkan Sandıkçı, "Bilgileri ve sevgileriyle gelecek nesillerimizi özveriyle yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum" şeklinde konuştu.

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Başkan Sandıkçı, öğretmenlerden büyük alkış alan konuşmasının devamında ayrıca Canik Fen Lisesi'nin yapım çalışmalarında sona gelindiğini de sözlerine ekledi.

Öğretmenlere hediye

Protokol konuşmalarının ardından öğretmenlere hediye takdiminde bulunan Başkan Sandıkçı, onların taleplerini ve önerilerini dinledi. İlkokul, ortaokul, lise ve mezuniyet sonrası devam eden projeler ve destekler ile ilgili öğretmenlerle değerlendirmelerde bulunan Başkan Sandıkçı, eğitim alanına yönelik yeni projelerin yolda olduğunun mesajını verdi. Öğretmenler ise eğitime yönelik çalışmaları için Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. Programın devamında gerçekleştirilen kura çekim töreniyle bir öğretmene umre, yirmi öğretmene ise ailesiyle birlikte katılmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gezi programı hediye edildi.

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Canik Belediyesi Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.