FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye'de geliştirilen tarım dronuna eklenen yeni taşıma sistemiyle, özellikle fındık ve çay üretiminin yapıldığı ulaşılması güç arazilerde hasat edilen ürünlerin daha kısa sürede taşınması amaçlanıyor.

Samsun'da düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Fındık Teknolojileri Fuarı'nda tanıtılan yerli tarım dronu, ilaçlama, tohumlama ve gübreleme özelliklerinin yanı sıra yeni geliştirilen yük taşıma sistemiyle dikkati çekti.

Yüzde 67 yerlilik oranına sahip olduğu belirtilen dronun, özellikle eğimli arazilerde hasat edilen ürünlerin taşınmasında kullanılarak üreticilerin iş yükünü ve taşıma maliyetlerini azaltması hedefleniyor.

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Yerli teknoloji firmasının genel müdürü Metehan Ünalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri tarım dronlarının 30, 50 ve 80 litrelik modellerinin bulunduğunu, 30 ve 50 litrelik modellerin yaklaşık 4 yıldır sahada kullanıldığını söyledi.

En gelişmiş model olan 80 litrelik dronun daha önce ilaçlama ile tohumlama ve gübreleme işlemlerini gerçekleştirebildiğini belirten Ünalan, yeni geliştirdikleri taşıma modülüyle cihazın kullanım alanını genişlettiklerini ifade etti.

Ünalan, özellikle fındık ve çay üretiminde hasat edilen ürünlerin araziden taşınmasının önemli bir iş gücü gerektirdiğine işaret ederek, "Hem çiftçi arazi üzerinde ilaçlama, tohumlama, gübreleme yaparken aynı zamanda mahsul hasadında da artık ulaşılması zor bir alanda ise örneğin çay, fındık gibi arazilerde bunların çok kısa bir sürede taşımasını yapabilecek." dedi.

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- "3 kilometrelik mesafeyi 120 saniyede alabilecek"

Tarımda artan iş gücü maliyetlerini azaltmak amacıyla teknolojik çözümler geliştirdiklerini dile getiren Ünalan, yeni taşıma sisteminin özellikle ulaşılması güç arazilerde üreticilere kolaylık sağlayacağını belirtti.

Ünalan, dronun tek bir pilot tarafından kullanılabildiğini belirterek, "İş gücü maliyetlerini olabildiğince minimalize edip en azından çok kısa zamanlarda tek işçiyle yani dronu kullanan tek bir pilotla 3 kilometrelik bir mesafeyi 120 saniyede alabilecek bir taşımayla hem taşıma kapasitelerini artırıyoruz hem taşımayı çok hızlı bir hale getiriyoruz." diye konuştu.

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Yeni sistemin 100 kilogramlık yük taşıma kapasitesiyle geliştirildiğini aktaran Ünalan, bu sayede hasat edilen ürünlerin araziden taşınmasında zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanabileceğini kaydetti.

Dronların ilaçlama faaliyetlerinde de kullanıldığını anlatan Ünalan, havadan gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde üreticilerin tarım ilaçlarına doğrudan maruz kalmasının azaltılabileceğini söyledi.

Ünalan, geliştirdikleri sistemin ilaç ve su kullanımında yüzde 80'e varan tasarruf sağlayabildiğini, tarımsal üretimde maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

- Yerlilik oranının yüzde 75'e çıkarılması hedefleniyor

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Tarım dronlarının tasarım, şasi ve yazılım çalışmalarını yerli imkanlarla gerçekleştirdiklerini belirten Ünalan, motor ve batarya teknolojilerinde ise ithal ürünlerden yararlandıklarını söyledi.

Ünalan, mevcut yerlilik oranının yüzde 67 olduğunu ifade ederek, "Kalıp olarak görmüş olduğunuz cihazların tamamı yerli üretim. Kalıpsal şasi olarak, yazılımsal olarak yüzde 100 kendi yazılımımız. Motor teknolojisinde hala yokuz. Burada batarya teknolojisinde lityum polimer batarya kullanıyoruz. Bunları maalesef hala ithal ediyoruz." dedi.

Motor teknolojisinin yerlileştirilmesi amacıyla Türkiye'deki firmalarla işbirliği yürüttüklerini anlatan Ünalan, çalışmaların tamamlanmasıyla yerlilik oranını artırmayı planladıklarını belirtti.

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Ünalan, "Türkiye'de motor teknolojisinde AR-GE yapan firmalarla işbirliklerimiz şu an için devam ediyor. Onlar AR-GE sürecinde. Eğer motor teknolojisini tamamlarsak yerlilik oranımızı yüzde 75'e çekmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Batarya teknolojisinin yerlileştirilmesi için de yerli üreticilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Ünalan, tarım dronlarının daha fazla yerli bileşenle üretilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.