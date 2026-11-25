Samsun İlkadım Belediyesi, kurumsal bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi ve kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla personeline yönelik "ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi" düzenledi.

Vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması ve dijital hizmetlerin daha güvenli hale getirilmesine önem veren İlkadım Belediyesi, personeline yönelik ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi programı gerçekleştirdi. Bilgi Güvenliği Uzmanı Burak Yeşilderya tarafından verilen eğitimde; kişisel verilerin korunması, siber tehditler, güçlü parola oluşturma yöntemleri ve güvenli internet kullanımı başta olmak üzere bilgi güvenliğine yönelik temel konular ele alındı. İlkadım Belediyesi Ana Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen eğitim programına, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Soylu, kurum müdürleri ve personeller katıldı.

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Kurumsal bilgi güvenliğine önem veriliyor

İlkadım Belediyesi, vatandaşlara sunulan hizmetlerde bilgi güvenliğini sağlamak, kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyeti artırmak ve kurumsal bilgi güvenliği kültürünü güçlendirmek amacıyla personel eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlenen eğitim kapsamında Bilgi Güvenliği Uzmanı Burak Yeşilderya tarafından, dijital ortamda karşılaşılabilecek güvenlik risklerine karşı alınması gereken önlemler, kurumsal bilgi ve verilerin korunmasında personelin sorumlulukları ile güvenli dijital kullanım alışkanlıklarının önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Program kapsamında özellikle siber saldırılar, oltalama girişimleri, şüpheli eposta ve bağlantılar, güçlü parola oluşturma, parola güvenliği ve güvenli internet kullanımı konularında personele yönelik farkındalık çalışması da gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi, kurumsal güvenlik standartlarının geliştirilmesine katkı sunan eğitim çalışmalarıyla, belediye hizmetlerinde bilgi güvenliği bilincinin güçlendirilmesi ve dijital süreçlerin daha güvenli yürütülmesini hedefliyor.