– Samsunspor’un Portekizli futbolcusu Afonso Sousa, bulundukları konumdan bir an önce uzaklaşarak ligde üst sıralara hızlı bir şekilde yükselmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü. Sakatlığını atlatan Fatih Kaya da antrenmana katılırken, Celil Yüksel dışında tüm futbolcular çalışmada yer aldı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, rondo ve taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Karadeniz ekibinin Portekizli futbolcusu Afonso Sousa, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son oynadıkları Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Sousa, "Galatasaray'a karşı ortaya koyduğumuz oyunla kazanmayı hak etmiştik ama en azından 1 puanı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Şimdi ise kesinlikle kazanmamız gereken çok önemli bir Gençlerbirliği karşılaşması oynayacağız" dedi.

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"Yeni teknik ekiple birlikte oyuncularımız sakatlıklarını atlattı"

Takım olarak bir dönem sakatlıklarla mücadele ettiklerini dile getiren Afonso Sousa, "Olabildiğince takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. İyi bir kadromuz var. Hocamızın gelmesiyle birlikte ben de daha fazla özgüvenle oynamaya başladım, bana özgüven kazandırıyor. Burada takıma yardımcı olmaktan ve bu kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Kısa bir süre öncesine kadar çok fazla sakatlık yaşıyorduk, açıkçası sebebini burada konuşmak istemiyorum. Şimdi yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz ve oyuncularımız sakatlıklarını atlattı. Şu an o anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben de tamamen iyileşmiş durumdayım" diye konuştu.

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"Hızlı bir şekilde üst sıralarda olmak istiyoruz"

Ligde üst sıralara yükselmek için mücadele ettiklerini ve bu açıdan Gençlerbirliği maçının büyük önem taşıdığını kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, "İçinde bulunmuş olduğumuz durumu açıkçası pek istememiştik. Çünkü bu takımın, bu kulübün hedefleri her zaman yukarılarda olmaktır ama futbolda da buna benzer durumlar yaşanabiliyor. Bizler şunu net bir şekilde söyleyebilirim, çok ama çok çalışıyoruz takım halinde. Özellikle son 34 hafta içerisinde takım halinde çok ama çok fazla çalışıyoruz ve bu yeni teknik ekiple çalışıyor olmaktan dolayı da çok ama çok mutluyum. İçinde bulunmuş olduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz. İyi performans gösterip olabildiğince çok hızlı bir şekilde üst sıralarda olmak istiyoruz. Özellikle bu hafta sonu kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz ama buradan da taraftarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Onların yardımına ihtiyacımız var. Onların desteğini biz futbolcular sahada hissettiğimizde farklı bir özgüvenle oynuyoruz. İçinde bulunmuş olduğumuz durum kolay değil ama onların desteğiyle eminim çok daha iyi bir performans, çok daha iyi bir oyun sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.