Samsun'da okul kantinlerinde görev yapan personele yönelik hijyen ve güvenilir gıda eğitimleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından verildi.

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimlerinin desteklenmesi, güvenilir gıdaya erişimlerinin sağlanması ve gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla düzenlenen eğitimler, okul kantinlerinde hijyen standartlarının artırılmasını hedefliyor.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe ve çay ocaklarında güvenilir gıda sunulmasını amaçlayan çalışmalar, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Yönetmeliği kapsamında yürütülüyor.

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Yönetmelik doğrultusunda katılımı zorunlu olan eğitimler, her yıl ihtiyaç ve talepler çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğüne iletilen talepler doğrultusunda düzenlenen eğitim programında 298 kantin çalışanına hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde gıda güvenilirliği bilincinin artırılması, hijyen kurallarının benimsenmesi, yiyecek ve içeceklerin sağlıklı koşullarda hazırlanması, uygun şekilde muhafaza edilmesi ve tüketiciye güvenilir biçimde ulaştırılması konuları ele alındı.

Yetkililer, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için okul kantinlerinde hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, sağlıklı nesiller ve hijyenik okul ortamları için eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.