Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, devre arasına kadar oynanacak maçlarda hedefledikleri puanları toplamaları halinde ilk devreyi küme düşme hattının üzerinde tamamlayabileceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, kulübün son durumunu Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. 21 kaybettikleri Galatasaray maçındaki hakem kararlarını eleştiren Suat Çakır, "Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. TFF artık konuşmayı engellemeye çalışıyor, anladığımız bu. Biz Galatasaray maçının VAR hakemi Erkan Engin'i hem Merkez Hakem Kurulu'na hem de TFF'ye şikayet ettik. Bunun üzerine gideceğiz. Bir daha bu hataların olmaması gerekiyor. VAR'da önündeki pozisyonu görmeyen hakemin iyi niyetli olduğu düşünülür mü? Abdülkerim Bardakcı'nın ofsayt olduğunu yan hakem görmüyor, orta hakem görmüyor, bir de VAR'daki hakem görmüyor. Herhalde kör olmak lazım. VAR hakemine bir daha maç vermezler diye düşünüyorum. O pozisyonu görmemesi imkansız bir şey ancak bunu görmemesi için art niyetli olması gerekiyor" dedi.

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"İstediğimiz puanları alırsak düşme potasının bir tık üstünde olacağız"

Devre arasına kadar olan maçlardan alacakları puanlarla düşme hattının üzerinde olmayı hedeflediklerini dile getiren Çakır, "Geldiğimiz durum itibarıyla düşme potasındayız. Nedenleri tartışılıyor. Ama iki haftadır çıkışımızı da herkes görüyor. Biz yeni takımız ve bu takımın yeni inşa edildiğini de söyledik. Gereksiz puanlar kaybettik. Biz önümüzdeki maçlara bakıyoruz artık. Gençlerbirliği karşılaşması bizim adımıza çok önemli. Takımımız ligdeki birçok takımdan çok iyi. Devre arasında takviyeler de yapılacak. Önemli olan devre arasına kadar olan süreçte önümüzdeki 45 maç var. Bu maçlardan en az 7 ile 9 puan arasında almak istiyoruz. İnşallah bu puanları alırsak düşme potasının bir tık üstünde olacağız. İkinci devrede de yapacağımız transferlerle daha iyi yerlere yükseleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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Samsunspor, ligin 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.