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        Engiz çileği üreticilerin gelirine katkı sağlıyor

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretimi yaygınlaştırılan Engiz çileği, pazarlarda tüketicilerle buluşmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 08:36 Güncelleme:
        Engiz çileği üreticilerin gelirine katkı sağlıyor

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretimi yaygınlaştırılan Engiz çileği, pazarlarda tüketicilerle buluşmaya başladı.

        Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde oluşturulan çilek bahçeleriyle ilçedeki üretimin artırılması hedefleniyor.

        Üreticilere sağlanan destekler ve yürütülen teknik çalışmalarla çilek üretim alanlarının genişletilmesi, verim ve ürün kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

        Tadı ve aromasıyla ilgi gören Engiz çileği, pazarlarda da talep görüyor. Ürüne yönelik talebin artması, üreticilerin gelirine katkı sağlarken ilçede çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını da destekliyor.

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        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere bitki besleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında teknik destek veriliyor.

        Geçmiş yıllarda yürütülen projeler kapsamında da üreticilere sertifikalı fide, malç naylonu ve modern sulama sistemleri desteği sağlandı.

        Üretici sayısı ve üretim alanı artırılan Engiz çileğinin, ilçenin tarımsal ürünleri arasındaki bilinirliğinin güçlendirilmesi ve üreticilere daha fazla katma değer sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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