Engiz çileği üreticilerin gelirine katkı sağlıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretimi yaygınlaştırılan Engiz çileği, pazarlarda tüketicilerle buluşmaya başladı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde oluşturulan çilek bahçeleriyle ilçedeki üretimin artırılması hedefleniyor.

Üreticilere sağlanan destekler ve yürütülen teknik çalışmalarla çilek üretim alanlarının genişletilmesi, verim ve ürün kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Tadı ve aromasıyla ilgi gören Engiz çileği, pazarlarda da talep görüyor. Ürüne yönelik talebin artması, üreticilerin gelirine katkı sağlarken ilçede çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını da destekliyor.

REKLAM

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere bitki besleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında teknik destek veriliyor.

Geçmiş yıllarda yürütülen projeler kapsamında da üreticilere sertifikalı fide, malç naylonu ve modern sulama sistemleri desteği sağlandı.

Üretici sayısı ve üretim alanı artırılan Engiz çileğinin, ilçenin tarımsal ürünleri arasındaki bilinirliğinin güçlendirilmesi ve üreticilere daha fazla katma değer sağlaması hedefleniyor.