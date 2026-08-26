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        GÜNCELLEME - Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 22:55 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        U.F.C. (57) idaresindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Melik Mahallesi'ndeki kavşakta karşıya geçmeye çalışan E.T'nin (18) kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

        Ekipler, E.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bisiklet sürücüsünün cesedi, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, sağ şeritten kavşağa geçmek isteyen elektrikli bisiklete bir aracın çarptığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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