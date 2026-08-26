GÜNCELLEME - Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
U.F.C. (57) idaresindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Melik Mahallesi'ndeki kavşakta karşıya geçmeye çalışan E.T'nin (18) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, E.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Bisiklet sürücüsünün cesedi, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, sağ şeritten kavşağa geçmek isteyen elektrikli bisiklete bir aracın çarptığı görüldü.
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