Samsun'da fındık bahçesinde çalışırken uçuruma yuvarlanan kişi öldü

Esatçiftliği Mahallesi Kayalar mevkisinde fındık bahçesinde tırpanla ot biçen Dursun Şahin (61), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

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