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        Samsun'da fındık bahçesinde çalışırken uçuruma yuvarlanan kişi öldü

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Samsun'da fındık bahçesinde çalışırken uçuruma yuvarlanan kişi öldü

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

        Esatçiftliği Mahallesi Kayalar mevkisinde fındık bahçesinde tırpanla ot biçen Dursun Şahin (61), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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