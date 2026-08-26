Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 30 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 30 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
İdmanda koşu, ısınma, rejenerasyon ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, günü pas organizasyonlarıyla tamamladı.
Antrenmanda yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger da yer aldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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