Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 30 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 30 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        İdmanda koşu, ısınma, rejenerasyon ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, günü pas organizasyonlarıyla tamamladı.

        Antrenmanda yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger da yer aldı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Bill Gates’ten yapay zeka uyarısı! “Harekete geçin”
        Bill Gates’ten yapay zeka uyarısı! “Harekete geçin”
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!

        Benzer Haberler

        Samsun'da denizde kayıp ihbarı ekipleri alarma geçirdi
        Samsun'da denizde kayıp ihbarı ekipleri alarma geçirdi
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi kurtarıldı
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi kurtarıldı
        Samsun, Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapac...
        Samsun, Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapac...
        Samsun'da denizde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Samsun'da denizde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca tutuklandı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Topsakal: "Suriye, iç birlik olarak T...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Topsakal: "Suriye, iç birlik olarak T...