MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da partisinin il kongresinde konuştu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, "Bu coğrafyada Türk idare aklı yani Türkiye'nin geçmişten gelen idari ve irfani aklı işte büyük devletin en büyük temelidir. O yüzden şefkatlidir Türkiye." dedi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen MHP Samsun İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, divan başkanlığını Topsakal yaptı.

Topsakal, burada yaptığı konuşmada, içte millet beraberse, birlikteyse, aynı şeyi düşünüyorsa, aynı duyguyla hareket ediyorsa, aynı hisleri paylaşıyorsa o milletin geleceğinin tartışmasız olduğunu söyledi.

Malazgirt, Ahlat, Şanlıurfa, Süleymaniye, Suriye, Filistin, Mısır'ın atalarının, boylarının atlarıyla yurt ettiği yerler olduğunu belirten Topsakal, şöyle devam etti:

REKLAM

"Her metresinde, her karışında şehitlerin, atalarımızın ruhunun, türbelerin, kendi milli kimliğimizin işlendiği yollar. O yüzden Ahlat, Malazgirt, Türklüğün var olma anahtarları ve yaşama yerleri. Samsun deyince bir başka özellik son devletimiz, devletlerin devamı, tacımız Cumhuriyetimizin başlangıç noktası Samsun. Sadece Samsun deyip geçme. Karadeniz'in Canik Ovası Balkanlara giden yolun geçtiği mekanlar. Yani Balkanlardaki Türklüğün, akıncıların, o dağlarda yeşerdiği, büyüttüğü coğrafya Canik ve Samsun. Dolayısıyla Cumhuriyetin başlangıcında tarihin kuvvetli nefesi, kuvvetli gücünün olduğu başlangıç noktası Samsun. O yüzden bizim kongremizin hem Ağustos'ta olması, hem Ahlat'la taçlanması, hem de başlangıç olarak cumhuriyetin iradesini taşıması kardeşliğimizin, geleceğimizin bu şehirde nasıl da yeşereceğini göstermesi bakımından bence çok önemlidir."

REKLAM

Büyük devlet olmanın sırları olduğuna işaret eden Topsakal, "Geçmişte büyük devlet olurken bizler Türkistan'dan çıktık. Doğu Avrupa'yı, Orta Avrupa'yı, Balkanları, Kafkasları, Kuzey Afrika'yı, Ortadoğu'yu ve Hindistan'ı ve Çin'i Türkler yönetirlerken büyük devlet fikriyle yönettiler. Orada idareci oldular. İnsanlara adaletle davrandılar. Kalpleri birleştiler. Her ülkede kendi dillerini Urduca gibi ordunun dilini oluşturdular. Teşrifatını oluşturdular. Bürokrasisini oluştular. Adaletini oluşturdular. Hukukunu oluşturdular. Biz bu büyük milletin devamıyız." diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" derken büyük devlet olmanın anahtarını ülkücülere gösterdiğini aktaran Topsakal, "Cumhur İttifakı'nı da Sayın Cumhurbaşkanımız bunu devletimizin bir projesi haline getirdi ve ülkemize büyük bir devletin sınırları gösterildi. Dün terör örgütü PYD kendini fes ettirdi. Yani Suriye artık Türk Cumhuriyeti olarak, Türk devletlerinin devamı olarak, bizim atalarımızın yaşadığı topraklar olarak, milli tesanüf olarak, iç birlik olarak Türkiye'ye bağlandığını gösterdi. Yani gönül bağları kuvvetlendi. İdari tasarrufatını gösterdi. Irak'ta yıllarca Türk devleti kendi şefkatiyle savaş olmasın diye uğraştı. Artık Irak da kendi geleceğini Türkiye'ye bağladı." dedi. Topsakal, şunları kaydetti:

REKLAM

"Terörsüz Türkiye yani genel başkanımızın, büyüğümüzün bize gösterdiği bu yol büyük Türkiye'nin kuruluş anahtarıdır. Büyük Türkiye şu demektir: Sadece siyasi, askeri güç değildir. Buna belki politikada 'hard power' diyorlar. Yani yabancı dilde. Yani kuvvetli güç demek değildir. Büyük güç irfanın birliğidir. Büyük güç kalplerin birliğidir. Büyük güç duyguların ve aklın birlikteliğidir. Bu coğrafyada Türk idare aklı yani Türkiye'nin geçmişten gelen idari ve irfani aklı işte büyük devletin en büyük temelidir. O yüzden şefkatlidir Türkiye. O yüzden Suriye'den gelenleri kabul eder. Burada misafir eder, geri gönderir. O yüzden Irak'tan gelenler bize sığınır. O yüzden Türkistan'dan gelenler Özbekistan, Kazakistan, Doğu Türkistan, Afganistan, Hindistan'dan gelenler Türkiye'ye sığınırlar ve burada bir kucak bulurlar. Burada büyük devleti görürler. Burada büyük devleti yaşarlar. Büyük devletin tek temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti devletidir."

REKLAM

Kongrede, tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Burhan Mucur, yeniden MHP İl Başkanlığına seçildi. Mucur, partililere destekleri için teşekkür etti.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Köse, Cumhur İttifakı üyeleri ile partililer katıldı.