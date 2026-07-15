Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.



Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kevser Camisi önünde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.



15 Temmuz gecesi ve sonrası yaşananları konu alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Kaymakam Samet Serin ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından ziyarete açıldı.



Sergi açılışının ardından Serin ve İkiz, ilçe mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti.



Kur'an-ı Kerim’in okunmasının ardından İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.



Kaymakam Serin, Belediye Başkanı İkiz ve diğer katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Mezarlık ziyaretinin ardından Atatürk Evi ziyareti ve mehter takımı eşliğinde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.



Atatürk Evi önünden başlayan yürüyüş, Kevser Camisi önünde sona erdi.



Yürüyüş sonrası mehter takımı konser verdi.



Etkinliklere Serin ve İkiz'in yanı sıra Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.







