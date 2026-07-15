Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcular, koşu testinden geçti. Kırmızı-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda oyuncular; yön değiştirme, aerobik ve anaerobik kapasitelerini geliştirmek için tasarlanmış yüksek yoğunluklu 30-15 aralıklı interval koşusu yaptı. Antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Karadeniz ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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