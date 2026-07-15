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        Samsun'da 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Samsun'da 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını engellemeye yönelik çalışma kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.

        Operasyonda 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Yanlarında bulunan 7 aylık bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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