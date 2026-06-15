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        Havza'da dereyi kirleten işletmeye ceza kesildi

        Samsun'un Havza ilçesinde, dereye hayvansal atık ve saman balyası atan işletmeye 8 bin 687 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Havza'da dereyi kirleten işletmeye ceza kesildi

        Samsun'un Havza ilçesinde, dereye hayvansal atık ve saman balyası atan işletmeye 8 bin 687 lira ceza kesildi.

        İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'ne atılan hayvansal atıkların ve saman balyalarının görsellerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Çay Mahallesi'nde bir hayvancılık işletmesinden Hacı Osman Deresine hayvansal atık ve saman balyası atıldığı tespit edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi personeli, işletmede incelemelerde bulunarak tutanak tutup yasal işlem başlattı.

        Havza Belediyesi ekipleri derede temizlik çalışması da yaptı.

        Havza Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dere yatağına atılan hayvansal atık ve saman balyalarının atıldığına dair görsellerinin Kaymakam Mustafa Ayvat'a ulaşmasının ardından Kaymakam Ayvat'ın talimatı ile hızlı şekilde soruşturma yapıldığı, hayvancılık işletmesinden Hacı Osman Deresi'ne hayvansal atık ve kullanılmayan saman balyalarının kontrolsüz şekilde atıldığının tespiti üzerine işletme sahibi hakkında yasal ve cezai işlemlerin yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Çevre Kanunu gereğince çevreyi kirleten işletmeye ilk etapta 8 bin 687 lira cezai işlem uygulandığı ve "Çevreyi kasten kirletme" suçundan kamu davası açılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve hiçbir şekilde çevre ve doğanın kirletilmesine müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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