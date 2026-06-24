Havza'da selden etkilenen metruk yapı yıkıldı

Havza Belediyesi ekipleri tarafından güvenli olmadığı belirlenen ve selden etkilenen metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.



İnönü Mahallesi'nde bulunan, bir dönem spor ve sosyal tesis olarak kullanılan ve 12 Mayıs'ta yaşanan selden etkilenen üç katlı yapı, Havza Belediyesi ekiplerince yıkıldı.



Yıkım çalışmasını takip eden Belediye Başkanı Murat İkiz, binanın uzun yıllardır atıl vaziyette durduğunu, son yaşanan selde taşkından etkilendiğini belirterek, "Halkın asayiş ve güvenliğinin öncelikli olarak ele alındığı, olumsuz olayların önüne geçmek ve önleyici tedbirler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tespit edilen güvensiz ve metruk binaların yıkımlarının gerçekleştirmekteyiz. İlçe girişinde bulunan binanın yıkımı hem görüntü kirliliği hem de güvenlik açısından önemliydi." dedi.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Ayvat da yıkım çalışmalarını takip ettikten sonra Havza Hükümet Konağında kurum amirleri ile vedalaşarak ilçeden ayrıldı.



