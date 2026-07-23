İlkadım Belediyesi Hanımeli Konağı'nda faaliyetler devam ediyor

İlkadım Belediyesinin kadınlara özel projesi Hanımeli Konağı'nda danışmanlık hizmetleri, eğitici kurslar ve sohbet programları gerçekleştiriliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Hanımeli Konağı'nda bugüne kadar 824 psikolojik danışmanlık hizmeti ve evlilik terapisi hizmeti verildi.





Bunun yanı sıra 245 katılımcının yer aldığı beslenme danışmanlığı ve diyet hizmetinde ise 616 seans gerçekleştirildi.





Her cuma günü vaize eşliğinde gerçekleştirilen dini sohbet programına ise 975 kadın katılım sağladı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kadınların sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmeleri için geçen yıl hayata geçirilen Hanımeli Konağı projesinde faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.





Kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan mesleki kurs ve eğitimlerin, sağlığına önem veren kadınlara yönelik beslenme danışmanlığı ve diyet hizmetinin yoğun katılımla devam ettiğini anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:





"Ayrıca aile bütünlüğünün korunması ve eşler arasındaki iletişim problemlerini çözmek amacıyla verilen evlilik terapisi hizmetimiz de devam ediyor. Bunların yanı sıra her hafta cuma günleri kadınlarımıza yönelik dini sohbetlerimiz, eğitici seminerler, fasıl programları ve okuma etkinliklerimiz de hız kesmeden sürüyor. İlkadım'da kadınlarımızın sosyal hayatta daha fazla yer almalarını, mesleki olarak kendilerini daha çok geliştirmelerini, her alanda daha güçlü olmalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, 'Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur'. Bizler de bu inançla kadınlarımıza yönelik hizmet ve projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz."



