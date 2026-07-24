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        İlkadım'da "Ücretsiz Düğün Hizmeti Projesi" kapsamında 170 çift dünyaevine girdi

        İlkadım Belediyesinin "Ücretsiz Düğün Hizmeti Projesi" kapsamında 170 çiftin düğün salonu, ikram, orkestra, gelinlik ve damatlık desteğiyle dünyaevine girdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:53 Güncelleme:
        İlkadım'da "Ücretsiz Düğün Hizmeti Projesi" kapsamında 170 çift dünyaevine girdi

        İlkadım Belediyesinin "Ücretsiz Düğün Hizmeti Projesi" kapsamında 170 çiftin düğün salonu, ikram, orkestra, gelinlik ve damatlık desteğiyle dünyaevine girdiği bildirildi.

        İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından hayata geçirilen ve İlkadım'da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin evlatlarının düğün organizasyonlarının ücretsiz yapıldığı, "Ücretsiz Düğün Hizmeti Projesi" devam ediyor.


        Düğün salonu, ikram ve orkestra hizmetinin İlkadım Belediyesi, gelinlik ve damatlığın ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı projeden 2026 yılı temmuz ayı itibarıyla 170 çift faydalandı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ücretsiz düğün hizmetine 2024 yılından bu yana devam ettiklerini aktardı.


        Proje ile çiftlere ve ailelerine en mutlu günlerinde destek olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Kurnaz, "Proje kapsamında Gazi Sosyal Tesisleri Küçük Salon ve Yeşilkent Düğün Salonu'nu, ikram hizmetlerini ve orkestra hizmetini ihtiyaç sahibi ailelerin evlatlarının düğün merasimleri için ücretsiz tahsis ediyoruz. Gelinlik ve damatlığı ise Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle ücretsiz şekilde hemşehrilerimize sunuyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a projeye verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.


        Devletin ailelere yönelik birçok hizmet ve projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Kurnaz, şunları kaydetti:


        "Aile bütünlüğünün korunması için önemli ve değerli adımlar atılmıştır. Aileye ve aile bütünlüğüne önem veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Ülkelerin geleceği sadece büyük hedeflerle değil, birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir. Dilerim ki sevgi, anlayış ve dayanışmanın hakim olduğu yuvalar çoğalsın, ülkemiz birbirine omuz veren güçlü ailelerle huzurunu ve dirliğini daima muhafaza etsin' sözlerinden de esinlenerek ilçemizde çok beğenilen, takdir gören ve ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olduğumuz projemize kararlılıkla devam edeceğiz."




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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