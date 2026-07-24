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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Y.E.Ç. (19) yönetimindeki 48 AZJ 928 plakalı otomobil, Aktekke Mahallesi'nde E.A'nın (40) kullandığı 55 AST 741 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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