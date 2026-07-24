Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Y.E.Ç. (19) yönetimindeki 48 AZJ 928 plakalı otomobil, Aktekke Mahallesi'nde E.A'nın (40) kullandığı 55 AST 741 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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