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        Kan bağışıyla hem hayat kurtardı hem de sağlığını korudu

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 12 yılda 98 kez kan ve trombosit bağışında bulunan çiftçi Şevket Öztürk, hem hayat kurtardı hem de sağlığını korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Kan bağışıyla hem hayat kurtardı hem de sağlığını korudu

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 12 yılda 98 kez kan ve trombosit bağışında bulunan çiftçi Şevket Öztürk, hem hayat kurtardı hem de sağlığını korudu.

        Evli ve 3 çocuk babası 44 yaşındaki Şevket Öztürk, ilk kan bağışını sigarayı bıraktıktan sonra 2014 yılında yaptı.

        O günden bu yana düzenli kan bağışını sürdüren Öztürk, bugüne kadar 36 kez kan, 62 defa da trombosit (kan bağışından farklı olarak trombosit bağışında, kandaki pıhtılaşmayı sağlayan hücreler özel cihazla ayrıştırılıp alınırken diğer kan bileşenleri bağışçıya geri verilir) olmak üzere 98 kez bağışta bulundu.

        Kan değerleri uygun olduğu için trombosit bağışlarında çift ünite verebilen Öztürk, ayda iki kez yaptığı bağışla toplam 4 ünite trombosit bağışlıyor.


        Şevket Öztürk, AA muhabirine, kan bağışını ihtiyaç duyan hastaların yaşam mücadelesine katkı sunmak için yaptığını belirterek, "Bağışladığımız kanın doğum yapmakta olan bir annenin, ameliyata alınan bir hastanın, görevde yaralanan askerimizin, polisimizin ya da herhangi bir nedenle yaralanan vatandaşımızın hayatına dokunabileceğini biliyoruz." dedi.

        İhtiyaç duyulduğunda kendisiyle iletişime geçildiğini dile getiren Öztürk, talep olduğunda Vezirköprü'den seve seve Samsun'a gelerek bağışta bulunduğunu ifade ederek, "Ayda en az iki defa 130 kilometrelik yolu gelip bağışımı (trombosit bağışı) gerçekleştiriyorum. 2024 yılında 24 ünite trombosit, 4 ünite tam kan olmak üzere 28 ünite bağış yaptım. Geçen yıl geçirdiğim bir rahatsızlık nedeniyle kan veremedim." diye konuştu.

        Bu yıl 12 Haziran itibarıyla 28 ünite trombosit bağışına ulaştığını belirten Öztürk, "İnşallah yıl sonuna kadar 48 ünite trombosit bağışı yapacağım. Böylece kendi bağış rekorumu geçmeyi hedefliyorum." ifadesini kullandı.

        - "Sağlık durumumu da kan bağışlarıyla takip edebiliyorum"

        İlk bağış yaptığı dönemde yaşadığı bir olayı anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

        "Vezirköprü'ye gelen gezici ekiplere kan bağışı yapıyordum. Birkaç bağıştan sonra, 3. bağıştan sonra muhtemelen, kan değerimin düşük olduğu görüldü. Doktor bey bir ay sonra tekrar denememi söyledi. Bir ay sonra tekrar gittiğimde kan değerim bayağı düşmüştü. Doktor bey, dahiliyeye muayene olmamı istedi. Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiğim ortaya çıktı. Yani sağlık durumumu da kan bağışlarıyla takip edebiliyorum. Kan bağışı sayesinde sağlık sorunumu fark etmiş oldum."

        Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Öztürk, "Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız küçük korkularını yenerek bağışta bulunsun. Bir ünite kan, bir insanın hayatına umut olabilir." dedi.

        - "Her ihtiyacımız olduğunda gelip trombosit ve kan bağışı yapmaktadır"

        Türk Kızılayın İlkadım ilçesindeki kan merkezinde görevli Dr. Mehmet Çelik ise Öztürk'ün düzenli kan bağışçılarından olduğunu belirterek, "Şevket Bey'in 98'inci bağışında birlikteyiz. Vezirköprü'de yaşamasına rağmen her ihtiyacımız olduğunda, kendisiyle iletişim kurduğumuzda gelip trombosit ve kan bağışı yapmaktadır." diye konuştu.

        İlk kan bağışlarının önemli olduğunu ancak bağışların düzenli hale gelmesinin daha büyük önem taşıdığını dile getiren Çelik, Öztürk'ün bu yönüyle örnek bir bağışçı olduğunu kaydetti.

        Çelik, kan bağışı sonrası Öztürk'e 98'inci bağışı dolayısıyla Türk Kızılayın çeşitli hediyelerini verdi.



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