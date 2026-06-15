Kaymakam Kayabaşı ve Başkan Özdemir'den jandarmaya 187. yıl ziyareti

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ile Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Kaymakam Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ve jandarma personeliyle bir araya gelerek teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Ziyarette, Jandarma Teşkilatının 187 yıllık köklü geçmişi ile ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki önemli rolüne vurgu yapıldı.

